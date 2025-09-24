Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»
Александр Усик отреагировал на пятилетний план Джейка Пола.
Пол хочет до 2030-го успеть выиграть пояс чемпиона мира, стать миллиардером, завести троих детей, жениться, побить Усика, выиграть «Оскар», подраться на Луне и начать президентскую компанию.
«Хороший план, Джейк Пол. Но я здесь не для пятого места, только для первого.
Скоро закрою главу под названием «Бокс», после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца или это обычная жажда шумихи», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Александра Усика
