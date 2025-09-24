  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»
1

Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»

Александр Усик отреагировал на пятилетний план Джейка Пола.

Пол хочет до 2030-го успеть выиграть пояс чемпиона мира, стать миллиардером, завести троих детей, жениться, побить Усика, выиграть «Оскар», подраться на Луне и начать президентскую компанию.

«Хороший план, Джейк Пол. Но я здесь не для пятого места, только для первого.

Скоро закрою главу под названием «Бокс», после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца или это обычная жажда шумихи», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Джейк Пол: «Я вырублю Джервонту. Это будет самый вирусный нокаут в истории бокса»

Джервонта Дэвис: «Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Александра Усика
logoбокс
logoДжейк Пол
logoАлександр Усик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол: «Джервонта, ты чертов клоун. Любой мужчина, поднимающий руку на женщину, – клоун»
4вчера, 09:56
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
18 сентября, 17:08
Усику отложили защиту титула из-за травмы, а он танцует и играет в футбол. Как же так?
4018 сентября, 16:15
Главные новости
Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»
7 минут назад
Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»
3сегодня, 12:01
Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»
9сегодня, 11:37
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»
сегодня, 10:19
Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
10сегодня, 10:01
Сэндхаген – о реваншах с Яном и Умаром: «Не хочу драться с ними на Ближнем Востоке. Лучше встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют»
3сегодня, 09:09
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 08:30
Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»
6сегодня, 07:37
Кори Сэндхаген: «Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Ужасная идея. Не делай этого, Мераб»
7сегодня, 07:25
Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»
2сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30