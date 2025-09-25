  • Спортс
6

Мурат Гассиев: «Кто смог бы остановить Усика? Любой из топ-20 рейтинга. Можно один шальной удар пропустить – и все»

Мурат Гассиев считает, что мог бы победить Александре Усика.

«Результат говорит сам за себя. Он сейчас номер один, но все может кардинально измениться. Кто смог бы остановить Усика? Любой, абсолютно любой! Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Ребята за 100 кг весят. Можно просто один шальной удар пропустить – и все.

Возможно ли перебоксировать Усика? Все зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Не считаю Усика неуязвимым. Ко всем реально подобрать ключи – главное, их найти», – сказал боксер Мурат Гассиев.

Гассиев ранее победил американца Джереми Милтона на турнире в Майами. Мурат проиграл Александру Усику в июле-2018 в Москве единогласным решением судей.

Теперь Гассиев дерется в казино. Потерянная карьера?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: sport-express.ru
logoМурат Гассиев
logoбокс
logoАлександр Усик
