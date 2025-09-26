Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»

Магомед Анкалаев рассказал о встрече с Алексом Перейрой.

Напомним, что ранее Анкалаев и Перейра пересеклись в тренировочном центре UFC.

«Случилась интересная история. Я был на процедуре, и мне сказали, что где-то рядом был Алекс Перейра . Я вообще об этом не думал, а на следующее утро увидел, что меня отметили в посте, где Перейра говорит, что я скрылся от него, в комнате спрятался.

Я такой злой был. Думал, как ему ответить. Сегодня я его увидел и спросил: «Где я спрятался? Ты меня искал?» Он начал говорить, что ему какая-то девушка сказала, что я прятался. Какие-то непонятные вещи он начал говорить.

Я зол сильно, я хочу его избить – и жду этого момента. До этого я уважал его как бойца, как человека. Но из-за всей ситуации я перестал его уважать, потому что он говорит всякую ерунду. Он нагло врет и говорит то, чего не было», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

