2

Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»

Магомед Анкалаев рассказал о встрече с Алексом Перейрой.

Напомним, что ранее Анкалаев и Перейра пересеклись в тренировочном центре UFC.

«Случилась интересная история. Я был на процедуре, и мне сказали, что где-то рядом был Алекс Перейра. Я вообще об этом не думал, а на следующее утро увидел, что меня отметили в посте, где Перейра говорит, что я скрылся от него, в комнате спрятался.

Я такой злой был. Думал, как ему ответить. Сегодня я его увидел и спросил: «Где я спрятался? Ты меня искал?» Он начал говорить, что ему какая-то девушка сказала, что я прятался. Какие-то непонятные вещи он начал говорить.

Я зол сильно, я хочу его избить – и жду этого момента. До этого я уважал его как бойца, как человека. Но из-за всей ситуации я перестал его уважать, потому что он говорит всякую ерунду. Он нагло врет и говорит то, чего не было», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoMMA
logoUFC 320
полутяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анкалаев обратился к Перейре: «После нашего боя ты вернешься к работе в шиномонтаже»
1412 сентября, 13:25
Опубликован официальный постер UFC 320. Турнир возглавит реванш Анкалаева и Перейры
115 августа, 07:55Фото
Магомед Анкалаев: «В этот раз отправлю Перейру в нокаут. Других вариантов нет»
1123 июля, 09:20
Главные новости
Анкалаев и Перейра встретились в тренировочном центре UFC: «Не надо пустыми словами бросаться»
3сегодня, 08:20Видео
«Думаю, что вернусь на ринг». Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области
сегодня, 07:55
Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»
6сегодня, 07:40
PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои
сегодня, 07:05
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
1сегодня, 07:00
Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена – Махачев: «Сложно, но я выберу Джека»
5вчера, 18:30
Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»
18вчера, 17:25
Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»
24вчера, 17:10Фото
Кай Асакура перешел в легчайший вес UFC
3вчера, 14:20
Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»
16вчера, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30