Анкалаев и Перейра встретились в тренировочном центре UFC: «Не надо пустыми словами бросаться»

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра встретились в тренировочном центре UFC.

«Не надо пустыми словами бросаться. Мы ожидаем 4 октября бой, так давайте сделаем это в ринге. Зачем говорить пустые слова?» – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

«Я ничего не говорил первым. Это они все время болтают. А теперь он оказался передо мной – и ведет себя как трус», – ответил Алекс Перейра .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

