  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»
0

Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»

Магомед Анкалаев снова обратился к Алексу Перейре.

«Не говори слишком много, после боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка. Ты принадлежишь Биг Анку», – написал чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе. В первом бою в марте Магомед выиграл решением судей.

Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoMMA
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Доминик Рейес: «Перейра – мой друг, не хочу с ним драться. Пусть лучше победит Анкалаев»
8сегодня, 10:59
Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»
20сегодня, 08:35
Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»
9вчера, 11:37
Главные новости
Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»
842 минуты назадФото
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
сегодня, 15:41
PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои
сегодня, 15:28
Кай Асакура перешел в легчайший вес UFC
2сегодня, 14:20
Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»
8сегодня, 13:49
Джозеф Паркер: «Давно хочу реванш с Джошуа. Хочу отомстить»
сегодня, 12:58
Мурат Гассиев: «Кто смог бы остановить Усика? Любой из топ-20 рейтинга. Можно один шальной удар пропустить – и все»
20сегодня, 12:25
Джейк Пол и Джервонта Дэвис поспорили на результат боя – победитель получит $2 млн
3сегодня, 11:14
Доминик Рейес: «Перейра – мой друг, не хочу с ним драться. Пусть лучше победит Анкалаев»
8сегодня, 10:59
Джонс будет тренировать олимпийского чемпиона по вольной борьбе Стивсона: «Буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме»
4сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30