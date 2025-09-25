Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»

Магомед Анкалаев снова обратился к Алексу Перейре.

«Не говори слишком много, после боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка. Ты принадлежишь Биг Анку», – написал чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе. В первом бою в марте Магомед выиграл решением судей.

Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»