Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме

Хамзат Чимаев намекнул на планы подраться на территории Белого дома .

Чемпион UFC в среднем весе выложил в соцсетях картинку, где он возвышается над зданием Белого дома.

Ранее Чимаев пошутил, что у него нет шансов подраться на территории Белого дома. Турнир планируется в июле 2026-го.

Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни

Хамзат Чимаев: «Уайт помог, чтобы я был в Америке. Но я не в курсе, как сам процесс проходил»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
