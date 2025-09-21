Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме
Хамзат Чимаев намекнул на планы подраться на территории Белого дома .
Чемпион UFC в среднем весе выложил в соцсетях картинку, где он возвышается над зданием Белого дома.
Ранее Чимаев пошутил, что у него нет шансов подраться на территории Белого дома. Турнир планируется в июле 2026-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
