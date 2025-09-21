Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме

Хамзат Чимаев намекнул на планы подраться на территории Белого дома .

Чемпион UFC в среднем весе выложил в соцсетях картинку, где он возвышается над зданием Белого дома.

Ранее Чимаев пошутил , что у него нет шансов подраться на территории Белого дома. Турнир планируется в июле 2026-го.

