  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»
0

Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»

Алекс Перейра высказался о первом поединке с Магомедом Анкалаевым.

В марте комментатор UFC Джо Роган заявил, что Перейра дрался с Анкалаевым со сломанной рукой и кишечной инфекцией.

«Не буду сейчас вдаваться в подробности, но с учетом всего, что тогда происходило в моей жизни, я удивлен, что вообще смог выйти в октагон. Честно говоря, в ту ночь я был готов где-то на 40%.

Если сейчас я буду готов хотя бы на 50%, то эти дополнительные 10% сыграют колоссальную роль. В этот раз я не оставлю ни у кого сомнений», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Первый поединок между Магомедом Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте, завершившись победой россиянина единогласным решением судей. Реванш пройдет в октябре и возглавит турнир UFC 320.

Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»

Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Happy Punch
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoUFC 320
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомед Анкалаев: «Уже два месяца сам веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик»
13вчера, 11:35
Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»
18вчера, 08:55
Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
920 сентября, 08:45
Главные новости
Джервонта Дэвис: «Бокс мертв. Через восемь недель я завершу карьеру»
122 минуты назад
Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»
147 минут назад
Асланбек Бадаев: «В ACA нет запрета на бои между чеченцами. Они сами отказываются драться»
4сегодня, 10:00
Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»
сегодня, 09:45
Мераб Двалишвили: «С радостью выступлю на турнире в Белом доме. Даже если это будет первый бой предварительного карда»
3сегодня, 09:10
Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»
5сегодня, 08:20
Взвешивание перед UFC Fight Night 260: Ульберг легче Рейеса, Эрслан тяжелее Крута
сегодня, 07:45
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
4сегодня, 07:00
PFL Europe 3: Амин Аюб нокаутировал Кевени Лопеса и другие бои
вчера, 19:25
Магомед Анкалаев: «Не знаю, ценят меня в UFC или нет. Мне главное оставаться собой»
11вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30