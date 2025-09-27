Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»

Алекс Перейра высказался о первом поединке с Магомедом Анкалаевым.

В марте комментатор UFC Джо Роган заявил , что Перейра дрался с Анкалаевым со сломанной рукой и кишечной инфекцией.

«Не буду сейчас вдаваться в подробности, но с учетом всего, что тогда происходило в моей жизни, я удивлен, что вообще смог выйти в октагон. Честно говоря, в ту ночь я был готов где-то на 40%.

Если сейчас я буду готов хотя бы на 50%, то эти дополнительные 10% сыграют колоссальную роль. В этот раз я не оставлю ни у кого сомнений», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Первый поединок между Магомедом Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте, завершившись победой россиянина единогласным решением судей. Реванш пройдет в октябре и возглавит турнир UFC 320.

