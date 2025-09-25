Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»

Магомед Анкалаев ответил Алексу Перейре, который обвинил чемпиона в трусости.

Перейра ранее сказал, что дагестанец избегал встречи с ним в центре по подготовке спортсменов UFC.

«Этот клоун, с которым я дерусь, сказал, что я прячусь от него. Я даю ему реванш, он должен быть очень благодарен. Я избивал его на протяжении пяти раундов. Делал с ним все, что хотел.

Этот парень был нокаутирован трижды за свою карьеру, я – ни разу. Отправлю его в четвертый нокаут. Его история закончится», – написал чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев и Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

