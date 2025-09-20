Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
Алекс Перейра высказался о предстоящем бое с Магомедом Анкалаевым.
«Я знаю, что люди много говорят и многого ждут. Но реальность такова, что я добился уже многого в единоборствах и в UFC. Поэтому я не чувствую никакого давления – я уже достиг всего, чего хотел достичь.
Было бы иначе, если бы я только начинал карьеру, стоял на пороге больших побед. Но я уже прошел этот путь, я уже вписал свое имя в историю. Так что никакого давления нет», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра.
Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоится в ночь с 4 на 5 октября и возглавит турнир UFC 320.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: AgFight
