Мераб Двалишвили: «Не чувствую себя комфортно в роли чемпиона. Появилось много отвлекающих факторов»

Мераб Двалишвили заявил, что все еще не привык к жизни в статусе чемпиона.

«Нет, я определенно не чувствую себя комфортно в роли чемпиона. Каждый бой в UFC для меня очень важен – и плевать, дерусь я за пояс или нет. Каждый поединок имеет значение. Я относился одинаково и к дебюту в UFC, и к, например, третьему поединку. У меня всегда одна цель и одна мотивация.

Сейчас у меня еще больше мотивации, но, когда ты становишься чемпионом, ты становишься популярным. Появляется больше отвлекающих факторов, больше людей, больше возможностей. Плюс у меня есть семья, друзья, товарищи по команде, тренеры, соседи… Нужно уделять время всем, и это непросто», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

В ночь с 4 на 5 октября Двалишвили проведет титульную защиту против Кори Сэндхагена . Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC 320.

