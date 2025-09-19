Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»

Мераб Двалишвили заявил, что надеется на поражение Умара Нурмагомедова.

«Я надеюсь, что Марио Баутиста надерет Умару задницу. Дальше я хочу драться именно с ним, потому что он реально хороший боец. У него отличная серия побед, он побил многих сильных соперников – и заслуживает этот шанс больше всех.

Он не из семьи Нурмагомедовых, поэтому ему нужно девять побед подряд, чтобы хотя бы приблизиться к титульному бою. Некоторые же получают шанс после шести побед над ноунеймами. Так что да, Баутиста может быть следующим», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби.

