  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»
9

Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»

Мераб Двалишвили заявил, что надеется на поражение Умара Нурмагомедова.

«Я надеюсь, что Марио Баутиста надерет Умару задницу. Дальше я хочу драться именно с ним, потому что он реально хороший боец. У него отличная серия побед, он побил многих сильных соперников – и заслуживает этот шанс больше всех.

Он не из семьи Нурмагомедовых, поэтому ему нужно девять побед подряд, чтобы хотя бы приблизиться к титульному бою. Некоторые же получают шанс после шести побед над ноунеймами. Так что да, Баутиста может быть следующим», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби.

Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»

Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
logoMMA
легчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мендес – о поражении Умара в бою с Двалишвили: «Большой ошибкой было не сказать нам с Хабибом о переломе руки. И я до сих пор не знаю, зачем он лез в тейкдауны»
326 июля, 14:50
Мераб Двалишвили: «Ян лучше Умара. Он опытнее и постоянно дерется»
177 июля, 16:09
Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»
1820 июня, 17:30
Главные новости
«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном
1 минуту назад
Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»
351 минуту назад
Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»
2сегодня, 09:25
Опубликован официальный постер UFC 321. Турнир возглавит бой Аспиналла и Гана
4сегодня, 08:15Фото
Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера
6сегодня, 08:05
Царукян – об Усмане Нурмагомедове: «Он обязательно будет в топах UFC. Сильнейший легковес за пределами промоушена»
1сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:00
Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»
18вчера, 18:01
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
вчера, 17:08
Майк Тайсон: «Я должен боксировать. Это все, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20»
10вчера, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30