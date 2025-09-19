Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»

Джо Роган сожалеет, что Фрэнсис Нганну покинул UFC.

«Нганну – настоящий гигант. Просто огромный человек. И это большая трагедия, что он так и не смог договориться с UFC. Меня действительно задевает эта ситуация, потому что он был самым опасным чемпионом за всю историю тяжелого дивизиона. Без вопросов.

Он отправлял соперников на орбиту. Нанесет удар – и ты сам сжимаешься от боли, просто глядя на это. Думаешь: «О, нет». Не все мужчины созданы равными. В этом, пожалуй, главная особенность боев», – сказал комментатор UFC Джо Роган .

В октябре прошлого года Нганну нокаутировал Ренана Феррейру на турнире PFL. Последний бой Фрэнсиса в UFC прошел в январе-2022 – тогда он победил Сирила Гана единогласным решением судей.

