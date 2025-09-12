Перейра – о реванше с Анкалаевым: «Это будет тяжелый бой. Мы оба хотим победить»

Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с Магомедом Анкалаевым.

«Причина поражения в первом бою? Это было сочетание многих факторов. Я не собираюсь сидеть здесь и искать оправдания. У нас будет возможность встретиться снова, и у нас есть целая команда, чтобы сделать все как надо.

Это будет тяжелый бой. В октагон выйдут два очень хорошо подготовленных бойца. Мы оба хотим победить. Оба хотим забрать титул», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра .

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте, завершившись победой россиянина единогласным решением судей. Реванш пройдет в октябре на турнире UFC 320.

