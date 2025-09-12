Анкалаев обратился к Перейре: «После нашего боя ты вернешься к работе в шиномонтаже»
Магомед Анкалаев отреагировал на слова Алекса Перейры.
Ранее Алекс Перейра заявил, что Анкалаев «потеряет право голоса» после их реванша на UFC 320: «Все будет зависеть от UFC. Если они захотят сделать этот бой снова, я подерусь с ним».
«Ты прав – у меня действительно не будет права голоса, потому что ты отправишься спать, а потом вернешься к работе в шиномонтаже», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.
Перейра много пил и работал на стройке, а теперь живет лучшую жизнь: съемки в кино, дом для мамы, тусовки с Дрейком
Алекс Перейра: «После поражения в реванше Анкалаев больше не будет драться за титул»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
