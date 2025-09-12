Анкалаев обратился к Перейре: «После нашего боя ты вернешься к работе в шиномонтаже»

Магомед Анкалаев отреагировал на слова Алекса Перейры.

Ранее Алекс Перейра заявил, что Анкалаев «потеряет право голоса» после их реванша на UFC 320: «Все будет зависеть от UFC. Если они захотят сделать этот бой снова, я подерусь с ним».

«Ты прав – у меня действительно не будет права голоса, потому что ты отправишься спать, а потом вернешься к работе в шиномонтаже», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

