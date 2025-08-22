  • Спортс
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»

Тренер Жоржа Сен-Пьера считает Хамзата Чимаева величайшим средневесом в истории.

«Хамзат Чимаев – величайший боец в истории среднего веса. Я готов ставить на его победу в каждом из гипотетических поединков. Исраэль Адесанья, Дрикус дю Плесси, пиковый Андерсон Сильва... Забудьте про этих парней.

Хамзат бы уничтожил каждого из них. У них не было бы никаких шансов. Хамзат – это Хабиб Нурмагомедов, но в среднем дивизионе», – сказал тренер Фирас Захаби.

В ночь на 17 августа Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок возглавил турнир UFC 319.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: LowKickMMA
