Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кто мог бы победить Чимаева. Он убийца»

Шон О’Мэлли считает, что Хамзат Чимаев превосходит всех бойцов своего дивизиона.

«Не вижу никого, кто мог бы победить Чимаева. Честно говоря, я даже не знаю, кто из бойцов продержался бы столько же, сколько Дрикус дю Плесси. Дрикус выжил, а это уже впечатляет. Хамзат всегда работает на досрочное завершение боя. Он убийца.

Что касается боев, то захватывающих вариантов для Чимаева я тоже не вижу. Конечно, его бои в любом случае будут громкими, ведь он звезда. Даже суперзвезда. Но кого против него ставить?» – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»

Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
