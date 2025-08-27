Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кто мог бы победить Чимаева. Он убийца»

Шон О’Мэлли считает, что Хамзат Чимаев превосходит всех бойцов своего дивизиона.

«Не вижу никого, кто мог бы победить Чимаева. Честно говоря, я даже не знаю, кто из бойцов продержался бы столько же, сколько Дрикус дю Плесси . Дрикус выжил, а это уже впечатляет. Хамзат всегда работает на досрочное завершение боя. Он убийца.

Что касается боев, то захватывающих вариантов для Чимаева я тоже не вижу. Конечно, его бои в любом случае будут громкими, ведь он звезда. Даже суперзвезда. Но кого против него ставить?» – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

