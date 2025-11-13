Ислам Махачев: «Не думаю, что Крейг Джонс помог Маддалене с борьбой. Джонсу самому нужна помощь»

Махачев высказался о подготовке Маддалены к бою.

Ислам Махачев не считает, что Джек Делла Маддалена готов к борьбе.

«Я не думаю, что Крейг Джонс поможет ему с борьбой. Джонсу самому нужна помощь. Приводите кого-то на пару месяцев и сразу становитесь хороши – так не работает.

Пример – Чимаев и дю Плесси . Дрикус взял много борцов, и ничего… Вы должны тренироваться много лет», – сказал Махачев.

