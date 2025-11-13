Ислам Махачев: «Не думаю, что Крейг Джонс помог Маддалене с борьбой. Джонсу самому нужна помощь»
Махачев высказался о подготовке Маддалены к бою.
Ислам Махачев не считает, что Джек Делла Маддалена готов к борьбе.
«Я не думаю, что Крейг Джонс поможет ему с борьбой. Джонсу самому нужна помощь. Приводите кого-то на пару месяцев и сразу становитесь хороши – так не работает.
Пример – Чимаев и дю Плесси. Дрикус взял много борцов, и ничего… Вы должны тренироваться много лет», – сказал Махачев.
Эволюция Ислама Махачева – от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?10992 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости