Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»

Чисора считает, что Джошуа «уничтожит» Пола.

Дерек Чисора поделился мыслями о возможном бое Энтони Джошуа и и Джейка Пола .

«Джошуа взял год паузы, это будет для него легкий бой. Джошуа его уничтожит.

Энтони должен разобраться с ним за три раунда, убить так, как убил Фрэнсиса Нганну. Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но этого не произойдет», – сказал Чисора.

Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.

Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами (The Ring)