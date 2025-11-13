Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»
Чисора считает, что Джошуа «уничтожит» Пола.
Дерек Чисора поделился мыслями о возможном бое Энтони Джошуа и и Джейка Пола.
«Джошуа взял год паузы, это будет для него легкий бой. Джошуа его уничтожит.
Энтони должен разобраться с ним за три раунда, убить так, как убил Фрэнсиса Нганну. Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но этого не произойдет», – сказал Чисора.
Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами (The Ring)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing 24/7
