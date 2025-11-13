Дэн Хукер: «Чимаев и Махачев делают одно и то же. Валят на землю и изматывают»

Хукер сравнил Чимаева и Махачева.

Дэн Хукер объяснил, в чем похожи Ислам Махачев и Хамзат Чимаев.

«Не имеет значения, с кем они дерутся, они делают одно и то же. Они стараются не попасть под удар, потом валят вас на землю, накрывают всем телом и изматывают», – сказал Хукер.

Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

