Дэн Хукер: «Чимаев и Махачев делают одно и то же. Валят на землю и изматывают»
Хукер сравнил Чимаева и Махачева.
Дэн Хукер объяснил, в чем похожи Ислам Махачев и Хамзат Чимаев.
«Не имеет значения, с кем они дерутся, они делают одно и то же. Они стараются не попасть под удар, потом валят вас на землю, накрывают всем телом и изматывают», – сказал Хукер.
Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.
Эволюция Ислама Махачева – от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?10991 голос
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости