Пратес – о бое с Эдвардсом: «Он уже показывал, что его можно морально сломить в середине боя»
Карлос Пратес намерен «сломать» Леона Эдвардса.
Боец UFC Карлос Пратес готов нокаутировать Леона Эдвардса.
«Мой подход – постоянно наносить урон сопернику на протяжении всего боя, чтобы сломить его морально и заставить сдаться.
Это то, что я вынес из многолетнего опыта муай-тай. А Эдвардс уже показывал, что его можно морально сломить в середине боя», – сказал Пратес.
Бой состоится в главном карде турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября. Эдвардс (22-5) в последний раз выступал в марте, когда проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде.
Пратес (22-7) в августе победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
