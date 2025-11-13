Пратес – о бое с Эдвардсом: «Он уже показывал, что его можно морально сломить в середине боя»

Карлос Пратес намерен «сломать» Леона Эдвардса.

Боец UFC Карлос Пратес готов нокаутировать Леона Эдвардса .

«Мой подход – постоянно наносить урон сопернику на протяжении всего боя, чтобы сломить его морально и заставить сдаться.

Это то, что я вынес из многолетнего опыта муай-тай. А Эдвардс уже показывал, что его можно морально сломить в середине боя», – сказал Пратес.

Бой состоится в главном карде турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября. Эдвардс (22-5) в последний раз выступал в марте, когда проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде.

Пратес (22-7) в августе победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде.

