Джек Делла Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»
Маддалена высказался о бое с Махачевым.
Джека Делла Маддалену устраивает статус андердога в бою против Ислама Махачева.
«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога – мне нужно все доказывать.
Пять раундов с Исламом – нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале – держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», – сказал Маддалена.
Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
