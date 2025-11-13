Джек Делла Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»

Маддалена высказался о бое с Махачевым.

Джека Делла Маддалену устраивает статус андердога в бою против Ислама Махачева .

«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога – мне нужно все доказывать.

Пять раундов с Исламом – нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале – держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», – сказал Маддалена.

Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

Махачев только раз в UFC выходил с флагом России и отказывался представлять ОАЭ. Почему?