Копылов – о бое с Родригесом: «Будет лучший бой вечера»

Копылов планирует нокаутировать Родригеса.

Боец UFC Роман Копылов обещает устроить «бой вечера» против Грегори Родригеса.

«У меня очень серьезный оппонент, тоже больше любит ударную технику, и мы с ним порадуем зрителей. Он меня хочет удосрочить, я его хочу удосрочить – это будет «бой вечера». Мы будем брать его хитростью»

Копылов подерется с Родригесом на UFC 322. В главном поединке турнира Ислам Махачев встретится с Джеком Делла Маддаленой.

