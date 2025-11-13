Копылов – о бое с Родригесом: «Будет лучший бой вечера»
Копылов планирует нокаутировать Родригеса.
Боец UFC Роман Копылов обещает устроить «бой вечера» против Грегори Родригеса.
«У меня очень серьезный оппонент, тоже больше любит ударную технику, и мы с ним порадуем зрителей. Он меня хочет удосрочить, я его хочу удосрочить – это будет «бой вечера». Мы будем брать его хитростью»
Копылов подерется с Родригесом на UFC 322. В главном поединке турнира Ислам Махачев встретится с Джеком Делла Маддаленой.
