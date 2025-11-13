Тренер Шона О’Мэлли: «Махачев говорил, что восстановиться после весогонки в легком весе за сутки можно лишь на 60%. Теперь мы увидим монстра»

Тренер О’Мэлли считает, что Махачеву подходит полусредний дивизион.

Тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли высказался о переходе Ислама Махачева в полусредний вес.

«Ислам дрался с парнями, вес которых не превышал 80 кг. Но он природный полусредневес. Вы видели фото Ислама, он выглядит таким же рельефным, как и в 70 кг.

Он говорил, что восстановиться после весогонки в легком весе за сутки можно лишь на 60%. Теперь мы увидим монстра», – сказал Тим Уэлш.

Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

