Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

Алекс Перейра обвинил в трусости Магомеда Анкалаева.

Перейра утверждает, что дагестанец избегал встречи с ним в центре по подготовке спортсменов UFC.

«Он придурок. Дерьмовый чемпион. Знаю, что это грубо, но это так. Знаете, почему? Не из-за того, что он говорит, а из-за того, что прячется. Он показал, что он трус. Посмотрим. Сейчас он спрятался. Но скоро нас двоих запрут в клетке. Ему придется перелезть через стенку», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

