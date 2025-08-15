Опубликован официальный постер UFC 320. Турнир возглавит реванш Анкалаева и Перейры
UFC представил официальный постер 320-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.
В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном.
Иржи Прохазка будет страховать реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры
Магомед Анкалаев: «В этот раз отправлю Перейру в нокаут. Других вариантов нет»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости