Опубликован официальный постер UFC 320. Турнир возглавит реванш Анкалаева и Перейры

UFC представил официальный постер 320-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном.

Иржи Прохазка будет страховать реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры

Магомед Анкалаев: «В этот раз отправлю Перейру в нокаут. Других вариантов нет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
