Ронда Раузи: «Не собираюсь драться в сраном Белом доме. Есть дела поважнее – мои дети хотят пасту»

Ронда Раузи не хочет драться в турнире UFC на территории Белого дома.

«Поединок Майка Тайсона с Джейком Полом стал главным событием года, поэтому нельзя исключать возвращение в спорт. Но я не собираюсь драться в сраном Белом доме. Даже если предложат. Есть дела поважнее – мои дети хотят пасту», – сказала экс-чемпионка UFC Ронда Раузи .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил договоренность о проведении турнира на территории Белого дома. Мероприятие планируется в июле 2026-го.

