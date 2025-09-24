Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»
Дэн Харди дал совет Алексу Перейре перед реваншем с Магомедом Анкалаевым.
«Думаю, что Перейра проявил слишком много уважения к Анкалаеву в первом поединке. Алекс не понимал, какую тактику выберет Магомед. Анкалаев же, наоборот, был уверен в своих навыках ударника. У него есть борьба, но он никогда не хотел использовать ее слишком часто. Факт того, что Анкалаев способен эффективно перевести бой, заставлял Алекса нервничать.
Я бы на месте Алекса старался вести бой как можно ближе, можно даже попробовать тайский клинч, чтобы получить контроль. Ему нужно давить и заставлять Магомеда защищаться», – считает экс-боец UFC Дэн Харди.
Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоится 5 октября в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Магомед единогласным решением судей.
Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?
