  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»
1

Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»

Дэн Харди дал совет Алексу Перейре перед реваншем с Магомедом Анкалаевым.

«Думаю, что Перейра проявил слишком много уважения к Анкалаеву в первом поединке. Алекс не понимал, какую тактику выберет Магомед. Анкалаев же, наоборот, был уверен в своих навыках ударника. У него есть борьба, но он никогда не хотел использовать ее слишком часто. Факт того, что Анкалаев способен эффективно перевести бой, заставлял Алекса нервничать.

Я бы на месте Алекса старался вести бой как можно ближе, можно даже попробовать тайский клинч, чтобы получить контроль. Ему нужно давить и заставлять Магомеда защищаться», – считает экс-боец UFC Дэн Харди.

Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоится 5 октября в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Магомед единогласным решением судей.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: BJ Penn
Дэн Харди
logoMMA
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoАнкалаев - Перейра
logoАлекс Перейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»
18 минут назад
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»
сегодня, 10:19
Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
8сегодня, 10:01
Сэндхаген – о реваншах с Яном и Умаром: «Не хочу драться с ними на Ближнем Востоке. Лучше встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют»
3сегодня, 09:09
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 08:30
Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»
5сегодня, 07:37
Кори Сэндхаген: «Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Ужасная идея. Не делай этого, Мераб»
6сегодня, 07:25
Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»
2сегодня, 07:14
Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»
13сегодня, 05:46
Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября
6сегодня, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30