  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
3

Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»

Пэдди Пимблетт хотел бы подраться с Илией Топурией в Испании.

«Я бы с удовольствием приехал на «Сантьяго Бернабеу» и ударил тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец.

«Сантьяго Бернабеу» – помойка», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Илия Топурия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде поединка за чемпионский пояс

Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что моим следующим соперником станет Эль Чоризо. Все американцы этого хотят. Они спрашивают у меня: «Когда ты размажешь эту сосиску?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoПэдди Пимблетт
logoUFC
logoMMA
logoСантьяго Бернабеу
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
121 сентября, 07:33
Пимблетт обратился к Топурии: «Эль Чоризо, я иду за тобой»
8 августа, 08:55
Арман Царукян: «Топурия чувствует, что проиграет мне. Он предпочтет оставить пояс, чтобы посмотреть, что будет со мной дальше»
127 августа, 09:28
Главные новости
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»
18 минут назад
Сэндхаген – о реваншах с Яном и Умаром: «Не хочу драться с ними на Ближнем Востоке. Лучше встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют»
3сегодня, 09:09
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 08:30
Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»
5сегодня, 07:37
Кори Сэндхаген: «Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Ужасная идея. Не делай этого, Мераб»
5сегодня, 07:25
Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»
2сегодня, 07:14
Перейра – об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»
13сегодня, 05:46
Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября
6сегодня, 05:28
Чейл Соннен: «В UFC делали все, чтобы избежать боя Перейра – Анкалаев. А теперь у нас реванш, о котором никто не просил»
10вчера, 18:01
Даниэль Кормье: «Былая слава Конора уже меркнет. Он возвращается не из желания соревноваться»
11вчера, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30