Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»

Пэдди Пимблетт хотел бы подраться с Илией Топурией в Испании.

«Я бы с удовольствием приехал на «Сантьяго Бернабеу» и ударил тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец.

«Сантьяго Бернабеу» – помойка», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Илия Топурия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде поединка за чемпионский пояс

Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что моим следующим соперником станет Эль Чоризо. Все американцы этого хотят. Они спрашивают у меня: «Когда ты размажешь эту сосиску?»