Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
Пэдди Пимблетт хотел бы подраться с Илией Топурией в Испании.
«Я бы с удовольствием приехал на «Сантьяго Бернабеу» и ударил тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец.
«Сантьяго Бернабеу» – помойка», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.
Илия Топурия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде поединка за чемпионский пояс
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
