Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»

Иман Хелиф опровергла слухи о приостановке карьеры.

«Новости о моем уходе из бокса – ложь. Они основаны на заявлениях человека, который меня не представляет.

Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к соревнованиям. Слухи распространяются для того, чтобы помешать моей карьере. Я всегда буду предана спорту и Алжиру», – написала боксер Иман Хелиф.

Иман Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. В 2023 году Иман отстранили от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста.

