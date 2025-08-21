3

Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»

Иман Хелиф опровергла слухи о приостановке карьеры.

«Новости о моем уходе из бокса – ложь. Они основаны на заявлениях человека, который меня не представляет.

Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к соревнованиям. Слухи распространяются для того, чтобы помешать моей карьере. Я всегда буду предана спорту и Алжиру», – написала боксер Иман Хелиф.

Иман Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. В 2023 году Иман отстранили от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста.

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру. Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent
logoбокс
logoИман Хелиф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Отказался сниматься в порно и выбрал бокс. На ЧР выступил чемпион Петербурга из Камеруна
24сегодня, 17:20
Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?
1сегодня, 13:50
Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
30сегодня, 09:05
Главные новости
Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок сократят, если Шон пройдет курсы по управлению гневом
26 минут назад
Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что UFC предложил ему $40 млн. И он отказался»
143 минуты назад
Шара Буллет: «Если выиграю в Белом доме, меня захотят видеть на Красной площади. Всегда мечтал там подраться»
2сегодня, 17:05
PFL World Tournament 10: Эдвардс – Роста, Попов – Романов и другие бои
сегодня, 16:27
Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»
2сегодня, 15:58
Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
4сегодня, 14:10Фото
Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»
9сегодня, 13:48
Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»
9сегодня, 12:59
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
3сегодня, 12:00
Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
3сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14