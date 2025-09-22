  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Экс-чемпион ACA Раисов хочет драться с Оливейрой в UFC: «Когда есть такой бойцовский опыт, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Не считаю, что он лучше меня»
0

Экс-чемпион ACA Раисов хочет драться с Оливейрой в UFC: «Когда есть такой бойцовский опыт, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Не считаю, что он лучше меня»

Юсуф Раисов хочет заменить Физиева в бою с Оливейрой.

«Я всегда готов, всегда тренируюсь. Стараюсь держать себя в оптимальной физической форме. Когда есть такой опыт бойцовский, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Понимаю, что есть риски, но считаю, что они оправданы.

Против Чарльза я бы работал на всех этажах. Он хороший боец, но не считаю, что он лучше меня. Я уважаю своих коллег, которые ведут себя достойно. Но как боец, считаю, что я лучше», – сказал экс-чемпион ACA Юсуф Раисов.

В феврале Раисов победил Артема Резникова в поединке на ACA 183. Всего у Юсуфа 22 победы и три поражения в MMA.

Ранее стало известно, что Рафаэль Физиев снялся с поединка против Чарльза Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

Оливейра раскритиковал бойцов UFC: «Видел, как некоторые говорят, что хотят драться на UFC Rio. Но когда им звонят, то у них болит живот, сломан палец и т.д.»

Гамрот – Оливейре: «Я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoMMA
logoUFC
logoЧарльз Оливейра
Юсуф Раисов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Оливейра – о советах отца: «После выигранного боя он сказал мне: «Помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет»
сегодня, 09:05
Гамрот – Оливейре: «Слышал, ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку»
2сегодня, 06:52
Сен-Дени не заменит Физиева в бою с Оливейрой
2вчера, 13:29
Главные новости
Бату Хасиков – о втором месте россиян на Кубке мира по кикбоксингу в Минске: «Наши бойцы – основа мирового кикбоксинга. Они снова доказали высокий уровень»
сегодня, 12:59
Аспиналл – о давлении из-за первой защиты титула: «На меня многое давит, но и на Гана тоже. Это его третий титульник. Он уже дважды облажался»
4сегодня, 10:50
Ковалев – о следующем сопернике Кроуфорда: «Бивол! Они должны это сделать, мир хочет этот поединок»
9сегодня, 10:11
Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»
2сегодня, 09:58
Оливейра – о советах отца: «После выигранного боя он сказал мне: «Помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет»
сегодня, 09:05
Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале: «Этот бой давно мне интересен»
сегодня, 08:48
Бивол взял бы в «дворовую» команду Малафеева, Анюкова, Тимощука, Аршавин, Кержакова, Ахметова: «Будут подтирать мои косяки, я – в нападении»
4сегодня, 07:16
Гамрот – Оливейре: «Слышал, ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку»
2сегодня, 06:52
Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»
4сегодня, 06:42
Баутиста – о Нурмагомедовых: «Не считаем их непобедимыми. Хабиб был великолепен. Все ожидают, что и остальные будут такими, но это не так»
5вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30