Экс-чемпион ACA Раисов хочет драться с Оливейрой в UFC: «Когда есть такой бойцовский опыт, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Не считаю, что он лучше меня»

Юсуф Раисов хочет заменить Физиева в бою с Оливейрой.

«Я всегда готов, всегда тренируюсь. Стараюсь держать себя в оптимальной физической форме. Когда есть такой опыт бойцовский, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Понимаю, что есть риски, но считаю, что они оправданы.

Против Чарльза я бы работал на всех этажах. Он хороший боец, но не считаю, что он лучше меня. Я уважаю своих коллег, которые ведут себя достойно. Но как боец, считаю, что я лучше», – сказал экс-чемпион ACA Юсуф Раисов .

В феврале Раисов победил Артема Резникова в поединке на ACA 183. Всего у Юсуфа 22 победы и три поражения в MMA.

Ранее стало известно, что Рафаэль Физиев снялся с поединка против Чарльза Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

