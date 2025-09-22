Оливейра – о советах отца: «После выигранного боя он сказал мне: «Помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет»

Чарльз Оливейра рассказал, как отец помогает ему справляться с поражениями.

«Я всегда нацелен на победу. В случае поражения отец советует мне вернуться домой, чтобы быть ближе к людям, которые действительно меня любят. Потом я возвращаюсь к тренировкам.

Как-то после победы я был в эйфории и позвонил ему. Он сказал: «Это круто, здорово, ты заслужил это. Но помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет». Тогда я не очень понимал, о чем он говорит.

Потом, после одного из поражений, он сказал: «Я тебе уже говорил, что это лишь один день. Повторю это снова. Едь домой и тренируйся. Все равно, что случилось сегодня – если ты завтра не будешь тренироваться, то проиграешь следующий бой», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра проиграл три из последних пяти боев в UFC: Исламу Махачеву (октябрь 2022-го), Арману Царукяну (апрель 2024-го) и Илие Топурии (июнь 2025-го). Всего у него 35 побед и 11 поражений в MMA.

