Бату Хасиков – о втором месте россиян на Кубке мира по кикбоксингу в Минске: «Наши бойцы – основа мирового кикбоксинга. Они снова доказали свой высокий уровень»

Бату Хасиков оценил выступление россиян на Кубке мира по кикбоксингу.

«Российские бойцы – основа мирового кикбоксинга. Они снова доказали свой высокий уровень. Мы гордимся каждым из них. Россия всегда была и будет среди лидеров мирового спорта в сфере боевых искусств. И мы продолжим развивать международное направление, чтобы у наших ребят было еще больше возможностей проявить себя на крупнейших стартах – чемпионатах мира и Европы.

Россия всегда была и будет среди лидеров мирового кикбоксинга», – заявил председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

Напомним, на прошедшем в Минске Кубке мира по кикбоксингу сборная России завоевала 91 медаль (45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых). Россияне заняли второе место в общекомандном зачете, первая – Беларусь, третья – Молдова.

Власти Молдовы запретили въезд на территорию страны 195 кикбоксерам из России и Беларуси

Трехкратный чемпион России по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в возрасте 50 лет