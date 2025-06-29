Власти Молдовы запретили въезд на территорию страны 195 кикбоксерам из России и Беларуси

Молдова запретила въезд на территорию страны 195 кикбоксерам из РФ и Беларуси.

С 23 по 29 июня в Кишиневе должен был пройти чемпионат Европы по кикбоксингу. Он был отменен после того, как власти страны приняли решение не допускать участников из России и Беларуси.

«20 июня 2025 года Министерство образования и исследований Молдовы выступило с осуждением запланированного в Кишиневе чемпионата Европы по кикбоксингу, потребовав от хозяина площадки расторгнуть контракт с организатором соревнований.

В ведомстве заявили, что мероприятие «явно противоречит общественным интересам и демократическим принципам». Власти Молдавии обвинили российскую делегацию в создании угроз национальной безопасности из-за участия спортсменов из новых регионов РФ и «лиц, связанных с правоохранительными органами».

23 июня МВД Молдовы отчиталось о недопуске на территорию страны 195 спортсменов, «несущих повышенные риски для национальной безопасности», в основном – граждан России и Беларуси, подтвердило отмену соревнований чемпионата Европы среди взрослых команд.

26 июня министерство образования и исследований в официальном заявлении подтвердило отмену турнира по кикбоксингу для взрослых команд, разъяснило, что в Кишиневе в рамках чемпионата проводятся состязания исключительно среди юниоров», – говорится в письме российского посла в Молдове Олега Озерова, текст которого приводит ТАСС.