Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»

Даниэль Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме.

«Я прошу Дану Уайта дать Джону Джонсу шанс. Это безумие! Вот почему хорошие парни побеждают в конце фильма. Потому что они хотят, чтобы люди чувствовали себя хорошо, выходя из кинотеатра, за исключением фильма «Малышка на миллион». Это дерьмовое кино, потому что там умерла девушка. Я ненавидел его из-за чувств, которые испытал, уходя из кинотеатра. Никто не ходит в кино ради такого дерьма.

Мы хотим смотреть на то, что дарит нам хорошие эмоции. Думаю, что кард турнира на территории Белого дома заслуживает шанса, чтобы так оно и было», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Ожидается, что событие пройдет в июле 2026-го. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил , что в карде ему нужны люди, на которых «можно положиться».

