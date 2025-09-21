Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»

Кормье беспокоится, что американцы не смогут побеждать на турнире в Белом доме .

«Считаю, что Дана Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме.

Турнир пройдет на территории Белого дома. Мы хотим, чтобы американцы могли победить. На турнире в Сан-Антонио были шесть мексиканских бойцов, которые выиграли все поединки. Фанаты были довольны, ведь все их бойцы победили. Представьте, что мы стоим на лужайке Белого дома, а американцы не могут победить. В поединке Чендлера и Макгрегора фаворитом будет Конор. Это очевидно.

Но если мы поставим Джонса против Тома Аспиналла , то уверен, что фаворитом будет Джон. Нужно дать ему драться. Думаю, что в его контракте есть очень дорогостоящие пункты, которые нельзя игнорировать. Понимаете? Срыв его боя может дорого обойтись», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Ожидается, что событие пройдет в июле 2026-го.

Ранее Конор Макгрегор сообщил , что подерется с Майклом Чендлером на турнире UFC в Белом доме.

