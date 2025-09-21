  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»
2

Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»

Кормье беспокоится, что американцы не смогут побеждать на турнире в Белом доме .

«Считаю, что Дана Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме.

Турнир пройдет на территории Белого дома. Мы хотим, чтобы американцы могли победить. На турнире в Сан-Антонио были шесть мексиканских бойцов, которые выиграли все поединки. Фанаты были довольны, ведь все их бойцы победили. Представьте, что мы стоим на лужайке Белого дома, а американцы не могут победить. В поединке Чендлера и Макгрегора фаворитом будет Конор. Это очевидно.

Но если мы поставим Джонса против Тома Аспиналла, то уверен, что фаворитом будет Джон. Нужно дать ему драться. Думаю, что в его контракте есть очень дорогостоящие пункты, которые нельзя игнорировать. Понимаете? Срыв его боя может дорого обойтись», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ожидается, что событие пройдет в июле 2026-го.

Ранее Конор Макгрегор сообщил, что подерется с Майклом Чендлером на турнире UFC в Белом доме.

Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»

Уайт подтвердил, что Макгрегор может подраться в турнире UFC на территории Белого дома: «Он хочет драться. В последние дни я постоянно с ним на связи»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoUFC
logoДжон Джонс
logoДаниэль Кормье
logoДана Уайт
logoMMA
logoТом Аспиналл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров назвал лучших тяжеловесов: «Были Ногейра, КроКоп и Федор. Но это их версии времен Pride, а там все химичились»
122 сентября, 15:21
Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме
1511 июля, 14:25
Дана Уайт сообщил, что Макгрегор и Джонс могут выступить на турнире в Белом доме
1111 июля, 11:25
Главные новости
Перейра – о лагере перед боем с Анкалаевым: «На этот раз я не показываю большую часть подготовки, вы видите не больше 5%»
120 минут назад
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме – невероятная возможность для бойцов»
36 минут назад
Ван хочет бой с Пантожей: «У него есть все, что я хочу. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем»
47 минут назад
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
сегодня, 07:33
Мераб Двалишвили: «Не чувствую себя комфортно в роли чемпиона. Появилось много отвлекающих факторов»
7вчера, 18:10
Майкл Чендлер: «Конор хочет подраться именно со мной. Вы сами его слышали»
10вчера, 17:35
Федор Емельяненко: «Денег не было, а семье требовалась поддержка. Так я пришел в ММА»
12вчера, 16:50
Сегодня день рождения Хабиба Нурмагомедова. Ему исполнилось 37 лет
23вчера, 16:15
Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»
5вчера, 14:05
Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»
7вчера, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30