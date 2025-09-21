Том Аспиналл: «В UFC мне много раз говорили: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца»
Том Аспиналл признался, что в UFC ему часто обещали поединок с Джонсом.
«Много раз в UFC говорили мне: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца». Затем дата смещалась. В конце концов он ушел на пенсию», – сказал чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.
Джон Джонс объявил о завершении карьеры в конце июня. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее Джонс официально вернулся в пул допинг-тестирования UFC.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
