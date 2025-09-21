1

Том Аспиналл: «В UFC мне много раз говорили: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца»

Том Аспиналл признался, что в UFC ему часто обещали поединок с Джонсом.

«Много раз в UFC говорили мне: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца». Затем дата смещалась. В конце концов он ушел на пенсию», – сказал чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.

Джон Джонс объявил о завершении карьеры в конце июня. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. 

Ранее Джонс официально вернулся в пул допинг-тестирования UFC.

Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»

Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
