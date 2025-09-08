Джон Джонс: «Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель»

Джон Джонс снова заявил о желании подраться в Белом доме.

«Я активно тренируюсь пять дней в неделю, я в пуле тестирования на допинг. Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель, но все решает руководство», – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил договоренность о проведении турнира на территории Белого дома.

