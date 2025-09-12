Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»
Дана Уайт не позволит Джону Джонсу участвовать в турнире UFC в Белом доме.
«Джонс отправил мне текстовое сообщение, в котором извинился за то, что бой с Томом Аспиналлом не состоялся. Он написал: «Я хочу подраться в Белом доме, я настроен серьезно». Но это не изменило моего решения [по поводу его участия в турнире].
Я ценю, что он вышел на связь, но мне нужны люди, на которых я могу положиться. Я знаю, кто они – и он к ним не относится», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
