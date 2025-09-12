  • Спортс
7

Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»

Дана Уайт не позволит Джону Джонсу участвовать в турнире UFC в Белом доме.

«Джонс отправил мне текстовое сообщение, в котором извинился за то, что бой с Томом Аспиналлом не состоялся. Он написал: «Я хочу подраться в Белом доме, я настроен серьезно». Но это не изменило моего решения [по поводу его участия в турнире].

Я ценю, что он вышел на связь, но мне нужны люди, на которых я могу положиться. Я знаю, кто они – и он к ним не относится», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Каким будет турнир UFC в Белом доме? Его организует дочь Трампа

Джон Джонс: «Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
