Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале: «Этот бой давно мне интересен»

Роберт Уиттакер хочет бой с Шоном Стриклендом.

«Хотел бы подраться со Стриклендом в Австралии в феврале 2026-го. Этот бой давно мне интересен. Но я не думаю, что Шон туда доедет. Кажется, у него не лучшие отношения с австралийским правительством», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, в июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру .

