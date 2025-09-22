  • Спортс
Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале: «Этот бой давно мне интересен»

Роберт Уиттакер хочет бой с Шоном Стриклендом.

«Хотел бы подраться со Стриклендом в Австралии в феврале 2026-го. Этот бой давно мне интересен. Но я не думаю, что Шон туда доедет. Кажется, у него не лучшие отношения с австралийским правительством», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, в июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру.

Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Перейры. 5 октября Алекс подерется с Анкалаевым

Роберт Уиттакер: «Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Для победы над ним нужно высокоуровневое джиу-джитсу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
