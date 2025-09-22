Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале: «Этот бой давно мне интересен»
Роберт Уиттакер хочет бой с Шоном Стриклендом.
«Хотел бы подраться со Стриклендом в Австралии в феврале 2026-го. Этот бой давно мне интересен. Но я не думаю, что Шон туда доедет. Кажется, у него не лучшие отношения с австралийским правительством», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, в июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
