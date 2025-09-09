Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Перейры. 5 октября Алекс подерется с Анкалаевым
Шон Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Алекса Перейры.
Стрикленд выложил в соцсетях совместное фото с Перейрой.
5 октября Алекс Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шона Стрикленда
