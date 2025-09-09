Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Перейры. 5 октября Алекс подерется с Анкалаевым

  • Спортс
Шон Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Алекса Перейры.

Стрикленд выложил в соцсетях совместное фото с Перейрой.

5 октября Алекс Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.

Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»

Анкалаев – о тренировках Перейры по борьбе: «Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шона Стрикленда
