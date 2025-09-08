Роберт Уиттакер: «Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Для победы над ним нужно высокоуровневое джиу-джитсу»

Роберт Уиттакер рассказал, верит ли в шансы Имавова в бою против Чимаева.

«Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Его борьба на высочайшем уровне. Путь к победе над ним лежит через высокоуровневое джиу-джитсу.

Если у Нассурдина Имавова есть продвинутое джиу-джитсу, особенно в защите со спины, тогда увидим конкурентный бой», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.

