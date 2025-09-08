  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Роберт Уиттакер: «Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Для победы над ним нужно высокоуровневое джиу-джитсу»
0

Роберт Уиттакер: «Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Для победы над ним нужно высокоуровневое джиу-джитсу»

Роберт Уиттакер рассказал, верит ли в шансы Имавова в бою против Чимаева.

«Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Его борьба на высочайшем уровне. Путь к победе над ним лежит через высокоуровневое джиу-джитсу.

Если у Нассурдина Имавова есть продвинутое джиу-джитсу, особенно в защите со спины, тогда увидим конкурентный бой», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.

Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMArcade Podcast
logoРоберт Уиттакер
logoMMA
logoНассурдин Имавов
logoUFC
logoХамзат Чимаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
22вчера, 11:33
Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»
4518 августа, 06:11
Аспиналл считает, что Павлович победит Кортеса-Акосту, а Имавов проиграет Борральо. Прогнозировать победителя боя Чимаев – дю Плесси Том отказался
613 августа, 08:12
Главные новости
Джо Роган: «Тибау – единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»
323 минуты назад
Бенуа Сен-Дени: «Сейчас я снова в деле. Хочу доказать это, подравшись с кем-то вроде Царукяна»
147 минут назад
Борральо хочет еще один бой в 2025-м: «Сейчас я хочу быть активнее. Как насчет боя в ноябре или декабре?»
5вчера, 18:01
Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»
19вчера, 16:33
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
23вчера, 14:56
Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
19вчера, 12:46
Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»
6вчера, 12:29
Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
22вчера, 11:33
Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
1вчера, 11:18
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
1вчера, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22