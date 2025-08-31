Уиттакер – о решении Махачева сменить категорию: «Не мог представить, что он откажется от пояса. Ислам – лицо и главная мегазвезда UFC»

Роберт Уиттакер удивлен решением Ислама Махачева сменить категорию.

«Было неожиданно увидеть, как Ислам отказался от пояса в легком весе. Я ожидал, что если Топурия это сделает, то остальные за ним последуют, но Махачев сейчас – лицо UFC, главная мегазвезда. Не мог представить, что он так поступит», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, ранее Махачев владел поясом легкого веса UFC, но оставил титул ради перехода в полусредний дивизион. Новым чемпионом легкой категории стал Илия Топурия, поднявшийся из полулегкого веса.

