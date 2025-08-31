Уиттакер ставит на Маддалену в бою с Махачевым: «У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо»

Уиттакер считает, что Маддалена победит Махачева.

«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдет вперед, а в стойке Джек просто лучше. Маддалена умеет обороняться.

С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. Мне не кажется, что у кого-то есть явный перевес. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо.

Джеку нечего терять, а Исламу – есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Махачев подерется с Маддаленой в ночь на 16 ноября на UFC 322.

Уиттакер – о решении Махачева сменить категорию: «Не мог представить, что он откажется от пояса. Ислам – лицо и главная мегазвезда UFC»

Роберт Уиттакер: «У Маддалены очень хорошие шансы остановить Махачева. Его ударка находится на высочайшем уровне»