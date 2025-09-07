5

Стрикленд – о Борральо: «Он идиот. Дважды делал вес, имея назначенный бой»

Шон Стрикленд раскритиковал подготовку Кайо Борральо.

«Кайо – мой приятель. Но он идиот. Он тренировался с нами, но оказался беспомощен.

Не так давно я спросил, что он делает. Кайо ответил: «Я сбрасываю вес, потому что буду запасным».

Значит, ты отказываешься от четырех недель лагеря, чтобы дважды сделать вес, в то время как у тебя назначен бой? Кто бы ни сказал тебе это, пожалуйста, ударь его», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Напомним, Борральо был запасным бойцом титульного поединка Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

Минувшей ночью Кайо проиграл единогласным решением Нассурдину Имавову.

Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»

Стрикленд – о сыне Рэмпейджа: «Он не должен попасть в тюрьму. Если бы я провел в тюрьме пять лет, точно бы кого-нибудь убил»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoMMA
logoКайо Борральо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок сократят, если Шон пройдет курсы по управлению гневом
421 августа, 18:02
Чимаев – о Стрикленде: «Я изобью его везде, даже в стойке»
1417 августа, 07:56
Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»
217 августа, 06:29
Главные новости
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
218 минут назад
Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
15сегодня, 12:46
Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»
3сегодня, 12:29
Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
14сегодня, 11:33
Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
сегодня, 11:18
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
сегодня, 10:06
Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»
15сегодня, 09:24
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 09:00
Бонусы UFC Paris: Сен-Дени, Джонс, Делия и Фернандес получили награды за лучшее выступление
1сегодня, 08:56
Махачев поздравил Имавова с победой над Борральо: «Доминирующее выступление»
2сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22