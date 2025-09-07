Стрикленд – о Борральо: «Он идиот. Дважды делал вес, имея назначенный бой»

Шон Стрикленд раскритиковал подготовку Кайо Борральо.

«Кайо – мой приятель. Но он идиот. Он тренировался с нами, но оказался беспомощен.

Не так давно я спросил, что он делает. Кайо ответил: «Я сбрасываю вес, потому что буду запасным».

Значит, ты отказываешься от четырех недель лагеря, чтобы дважды сделать вес, в то время как у тебя назначен бой? Кто бы ни сказал тебе это, пожалуйста, ударь его», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Напомним, Борральо был запасным бойцом титульного поединка Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

Минувшей ночью Кайо проиграл единогласным решением Нассурдину Имавову.

