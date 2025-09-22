3

Бивол назвал шесть экс-игроков «Зенита», которых взял бы в «дворовую» команду

Бивол собрал идеальный состав для игры в «дворовый» футбол из игроков «Зенита».

«Я знаю «Зенит» тех времен, когда они взяли Кубок УЕФА. Будем собирать из них. Первым делом возьмем легенду клуба – Вячеслава Малафеева. В защиту возьмем Александра Анюкова. Дальше Анатолий Тимощук. Андрей Аршавин, разумеется. Александр Кержаков.

И последним возьмем Ильзата Ахметова. Земляк все-таки (смеется). Берем его, и я тоже сыграю. Будут подтирать мои косяки, но я в нападении буду», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Ранее Бивол собрал идеального футболиста.

Бивол – о поединке Кроуфорда и Канело: «Отличный бой двух легендарных бойцов. Поздравления Теренсу с заслуженной победой!»

«Каждая капля пота – это топливо для моего возвращения». Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
