«Каждая капля пота – это топливо для моего возвращения». Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции
Дмитрий Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции.
Кадрами тренировки чемпион мира по боксу поделился в соцсетях.
«Каждое повторение, каждая капля пота – это топливо для моего возвращения на ринг в 2026 году. Путь восстановления нелегкий, но я иду по нему до конца», – подписал публикацию Дмитрий Бивол.
Напоним, что Бивол перенес операцию на спине в начале августа. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего боя.
Катмен Бивола: «Для меня ситуация с операцией тоже удивительна. Настраивались на ноябрь»
WBO обязала Бивола предоставить подробную медицинскую документацию о травме
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Дмитрий Бивола
