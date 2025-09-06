«Каждая капля пота – это топливо для моего возвращения». Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции

Дмитрий Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции.

Кадрами тренировки чемпион мира по боксу поделился в соцсетях.

«Каждое повторение, каждая капля пота – это топливо для моего возвращения на ринг в 2026 году. Путь восстановления нелегкий, но я иду по нему до конца», – подписал публикацию Дмитрий Бивол .

Напоним, что Бивол перенес операцию на спине в начале августа. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего боя.

