Бивол – о поединке Кроуфорда и Канело: «Отличный бой двух легендарных бойцов. Поздравления Теренсу с заслуженной победой!»
Дмитрий Бивол поздравил Теренса Кроуфорда с победой над Канело.
«Это был отличный бой двух легендарных бойцов. Техника, мастерство, IQ и мощь. Поздравления Теренсу Кроуфорду с заслуженной победой!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.
Бивол дрался с Канело в мае 2022-го и победил единогласным решением судей (115-113 трижды).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
