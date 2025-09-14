Бивол – о поединке Кроуфорда и Канело: «Отличный бой двух легендарных бойцов. Поздравления Теренсу с заслуженной победой!»

Дмитрий Бивол поздравил Теренса Кроуфорда с победой над Канело.

«Это был отличный бой двух легендарных бойцов. Техника, мастерство, IQ и мощь. Поздравления Теренсу Кроуфорду с заслуженной победой!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Бивол дрался с Канело в мае 2022-го и победил единогласным решением судей (115-113 трижды).

