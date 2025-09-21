0

Дана Уайт: «Турнир в Белом доме – невероятная возможность для бойцов»

Уайт считает турнир в Белом доме большой возможностью для бойцов проявить себя.

«Я люблю мероприятия единого типа, как мы это делали в «Сфере» в прошлом году для UFC Noche. Это невероятная возможность — не только для болельщиков, но и для бойцов.

Спортсменам невероятно быть частью чего-то подобного. Рекомендую фанатам приехать в Вашингтон за неделю до турнира и изучать местные окрестности», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»

«Мы буквально захватим Вашингтон». Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме

