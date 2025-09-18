Джо Роган: «Power Slap – полная лажа. Я советовал сделать лигу по кикбоксингу»

Джо Рогану не нравится лига по пощечинам Power Slap.

«Это полная лажа. Я им советовал сделать лигу по кикбоксингу, если им нравится смотреть бои, который проходят только в стойке. Сейчас нокауты в кикбоксинге сумасшедшие», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Василий «Пельмень» Камоцкий ранее проиграл Дейну «Гавайскому Хитману» Вернсу решением большинства судей и утратил титул чемпиона Power Slap в супертяжелом весе.

