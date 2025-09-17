Дана Уайт заявил, что по контракту с Paramount у UFC будет 44 турнира в 2026 году
Дана Уайт назвал точное число турниров UFC в 2026 году.
Президент UFC заявил, что сделка с Paramount предполагает 44 турнира UFC, 16-18 событий Zuffa Boxing (боксерский проект Уайта – примечание Спортса»), 14 турниров UFC по бразильскому джиу-джитсу и 12 ивентов Power Slap.
Напомним, в августе UFC заключили семилетний ТВ-контракт с Paramount на $7,7 млрд.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал IMPAULSIVE
